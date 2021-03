Italia, stop Pellegrini: botta al ginocchio, in dubbio per la Lituania (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - Problema per Lorenzo Pellegrini dal ritiro della Nazionale. Il capitano della Roma ieri ha riportato un trauma al ginocchio durante l'allenamento e adesso è in dubbio per il match di questa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA - Problema per Lorenzodal ritiro della Nazionale. Il capitano della Roma ieri ha riportato un trauma aldurante l'allenamento e adesso è inper il match di questa ...

