Italia, Sensi guarda avanti: “Obiettivi importanti con la Nazionale e all’Inter” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Italia supera anche lo scoglio Lituania. Gli azzurri si impongono su un campo tutt'altro che facile e conquistano la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni al Mondiale 2022. La vittoria porta le firme di Stefano Sensi e Ciro Immobile.caption id="attachment 1115159" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DI SensiLo stesso Sensi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match: "Lavoro per questo, le gare in Nazionale mi sono servite sia mentalmente che fisicamente, voglio essere sempre pronto e disponibile. All'intervallo, Mancini ci ha spronato e ha dato indicazioni per iniziare al meglio il secondo tempo. Ero a scaldarmi e non ho sentito tutto. Il campo ci ha messo del suo, la palla si fermava. Penso comunque che l'errore che abbiamo fatto sia stato nei ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'supera anche lo scoglio Lituania. Gli azzurri si impongono su un campo tutt'altro che facile e conquistano la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni al Mondiale 2022. La vittoria porta le firme di Stefanoe Ciro Immobile.caption id="attachment 1115159" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionLE PAROLE DILo stessoè intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine del match: "Lavoro per questo, le gare inmi sono servite sia mentalmente che fisicamente, voglio essere sempre pronto e disponibile. All'intervallo, Mancini ci ha spronato e ha dato indicazioni per iniziare al meglio il secondo tempo. Ero a scaldarmi e non ho sentito tutto. Il campo ci ha messo del suo, la palla si fermava. Penso comunque che l'errore che abbiamo fatto sia stato nei ...

