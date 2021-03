Italia, Mancini: «Tanti errori, ma era importante vincere. Su Immobile…» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro la Lituania Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro la Lituania. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «È stata la terza partita in sette giorni su un campo difficile. Abbiamo cambiato tanto e creato diverse occasioni, ma l’importante era vincere. Se avessimo segnato di più, avremmo sofferto meno. Il bicchiere è mezzo pieno, guardate cosa ha fatto la Svizzera contro la Lituania. La brillantezza viene meno dopo tutte queste partite». errori – «Non eravamo messi bene in campo, abbiamo rischiato tanto perché ci sbilanciavamo in avanti. I difensori hanno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roberto, commissario tecnico dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro la Lituania Roberto, commissario tecnico dell’, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro la Lituania. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «È stata la terza partita in sette giorni su un campo difficile. Abbiamo cambiato tanto e creato diverse occasioni, ma l’era. Se avessimo segnato di più, avremmo sofferto meno. Il bicchiere è mezzo pieno, guardate cosa ha fatto la Svizzera contro la Lituania. La brillantezza viene meno dopo tutte queste partite».– «Non eravamo messi bene in campo, abbiamo rischiato tanto perché ci sbilanciavamo in avanti. I difensori hanno ...

