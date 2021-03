Italia | Mancini | “Gara da chiudere prima Lippi? Vorrei eguagliarlo | ma al Mondiale…”

Advertising

Vivo_Azzurro : ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e cent… - OptaPaolo : 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO n… - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - nilbico : RT @OptaPaolo: 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO nella stor… - lollo_interista : RT @OptaPaolo: 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO nella stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Mancini

Roberto, commissario tecnico dell', ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro la ...L'disa solo vincere. Lo fa anche sul sintetico di Vilnius contro la Lituania con un successo per 2 - 0 che porta le firme di Sensi e Immobile. Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio ...Roma, 31 marzo 2021 - L' Italia batte anche la Lituania e ottiene la terza vittoria di fila in questo inizio di cammino verso i Mondiali del 2022. Per il ct Mancini un record importante: eguaglia ...Obiettivo punteggio pieno come auspicato da Roberto Mancini per l'Italia in terra lituana: a Vilnius gli azzurri andranno a caccia della terza vittoria in altrettante partite di qualificazione ai ...