Italia in zona rossa da sabato a lunedì: cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare a Pasqua e Pasquetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile l’Italia si colorerà interamente di rosso. Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate, anche per quest’anno, dalle restrizioni volute dal Governo. La guerra contro il covid-19 non è ancora vinta e, allora, il Premier Mario Draghi e i ministri hanno studiato un piano di norme per evitare che i contagi aumentino. cosa si potrà fare, nello specifico, durante il prossimo fine settimana? Proviamo a fare chiarezza, anche se bisognerà valutare eventuali misure restrittive pensate dai singoli Presidenti di Regione. Ricordiamo che è necessaria sempre l’autocertificazione (scaricabile a fondo pagina), nella quale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDa3 aprile a5 aprile l’si colorerà interamente di rosso.saranno caratterizzate, anche per quest’anno, dalle restrizioni volute dal Governo. La guerra contro il covid-19 non è ancora vinta e, allora, il Premier Mario Draghi e i ministri hanno studiato un piano di norme per evitare che i contagi aumentino.si, nello specifico, durante il prossimo fine settimana? Proviamo achiarezza, anche se bisognerà valutare eventuali misure restrittive pensate dai singoli Presidenti di Regione. Ricordiamo che è necessaria sempre l’autocertificazione (scaricabile a fondo pagina), nella quale ...

