Italia a colori | Campania verso l' arancione dopo Pasqua

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La Lombardia resta in zona rossa anche, laspera nell’dal 7 aprile. La certezza arriverà venerdì 2 aprile, al termine delle analisi della Cabina di regia, ma a meno di novità, dovrebbero essere questi gli esiti delle valutazioni dei tecnici di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni. Delle dodici regioni compresa la Provincia Autonoma di Trento (Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento,, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Valle d’Aosta, Calabria, Toscana) attualmente in zona rossa, infatti, sei - Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia - hanno numeri alti e dunque ancora tali da non consentire il passaggio nella fascia di rischio inferiore, le altre sei - ...

Dunque, se il monitoraggio del 2 aprile confermerà lo stesso scenario, dal 7 aprile, subito dopo la 'stretta di Pasqua' - dal 3 al 5 per tuttascatterà il livello massimo di restrizioni - ...La partita vera nell'esecutivo si gioca (è ancora in corso) sui: Forzae Lega chiedono di reinserire la fascia gialla e bianca nelle regioni con dati incoraggianti. Lo scontro ...(ANSA) - ROMA, 31 MAR - E' uno degli indirizzi romani per i golosi e i più esigenti d'Italia. La pasticceria Cavalletti, sin dal 1951, sforna ogni giorno la sua leggendaria torta Millefoglie, nella ve ...Sembra essere questo l'orizzonte verso cui si avvia l'Italia nel mese a venire. Secondo la nuova bozza del decreto in vigore da dopo Pasqua, infatti, fino all'ultimo giorno del mese bar e ristoranti ...