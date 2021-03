Istat | prezzi del carrello della spesa fermi ma sale l' inflazione

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 marzo 2021 -del panierecome non accadeva da due anni ein crescita dello 0,8 per cento A rilevarlo è l'secondo le stime preliminari. Nel mese di ...

...deial consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, che registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,6% di febbraio). Lo comunica, ...Lo segnala l'nei dati provvisori relativi a marzo. Idei beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano infatti una variazione tendenziale nulla (dal +0,2% di ...Secondo le stime preliminari, nel mese di marzo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dello ...A spingere i prezzi, secondo le stime di Eurostat, l'energia che dovrebbe avere il tasso più elevato (4,3% rispetto a -1,7% a febbraio). Sul fronte interno, secondo le stime preliminari di Istat, i ...