Istat, lieve incremento dell’inflazione a marzo. Il petrolio spinge i prezzi di carburanti ed energie. Bollette più care ad aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sale l’inflazione a marzo secondo le stime preliminari dell’Istat. I prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,8% rispetto al marzo 2020 e dello 0,3% sullo scorso febbraio. E’ il terzo mese di fila che l’inflazione registra un’accelerazione che, scrive l’Istituto di statistica si deve prevalentemente ai beni energetici non regolamentati come i carburanti che, “prima volta da febbraio 2020”, tornano a crescere su base annua (passano da -3,6% a +1,7%) e, a cascata, ai servizi relativi ai trasporti (da +1% a +2,2%). I rincari dei carburati sono legati al rialzo delle quotazioni del petrolio, il cui valore è raddoppiato negli ultimi 5 mesi. La stessa dinamica è alla base dei rincari per le Bollette energetiche preannunciati per il mese di aprile con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sale l’inflazione asecondo le stime preliminari dell’. Ial consumo sono saliti in media dello 0,8% rispetto al2020 e dello 0,3% sullo scorso febbraio. E’ il terzo mese di fila che l’inflazione registra un’accelerazione che, scrive l’Istituto di statistica si deve prevalentemente ai beni energetici non regolamentati come iche, “prima volta da febbraio 2020”, tornano a crescere su base annua (passano da -3,6% a +1,7%) e, a cascata, ai servizi relativi ai trasporti (da +1% a +2,2%). I rincari dei carburati sono legati al rialzo delle quotazioni del, il cui valore è raddoppiato negli ultimi 5 mesi. La stessa dinamica è alla base dei rincari per leenergetiche preannunciati per il mese dicon ...

