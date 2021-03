"Isolamento breve? Meglio fare dieci giorni"

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Maria Sorbi L'infettivologa: sarei stata più conservativa. Comunque non è il momento di partire «Non è il momento di partire». È lapidaria Claudia Balotta, l'infettivologa del Dipartimento di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco che all'inizio della pandemia isolò in laboratorio il Covid. Da dietro il microscopio sa esattamente cosa accadrà nelle prossime settimane e che peso dare a quella frase, «non partire», che non è certo solo questione di buon senso. Però i viaggi all'estero sono consentiti. Quelli in Italia no. «È ovvio che tutti in questo momento vorremmo prendere un aereo per le Baleari. Ma è ancora presto, dobbiamo cercare di resistere almeno per un mese». Quindi non pensa sia sufficiente la mini quarantena/deterrente di cinqueprevista per chi rientra? «Diciamo che cinqueè il tempo in cui mediamente il virus ...