Isola dei Famosi | un altro naufrago abbandona?

La diretta di lunedì scorso è stata una delle più turbolente degli ultimi anni; dopo l'eliminazione di Vera Gemma, sono state sollevate innumerevoli polemiche per il comportamento di Awed che, secondo tutti i naufraghi, è stato causato da Vera Gemma. Il napoletano è crollato in un fiume di lacrime e pare inconsolabile. La scorsa diretta dell'Isola dei Famosi è stata all'insegna del dibattito e del litigio; l'unione dei due gruppi Articolo completo: dal blog SoloDonna

msKOSTNER : Non sapevo di essere in partenza per l’Isola dei famosi !! ?????? #fakenews - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - GEPYGE : RT @la_peau_douce_: Dei sardi ne dicono tante: chiusi e permalosi. Ma non ci lamentiamo: #palindromo “I lai negai ma lo siamo, doma isola m… - shelshapira : RT @Thelma02559007: @sibillaranieri @EsercitoCrucian Allora dovrebbero intitolare il reality: l'isola dei figli sconosciuti dei ex famosi! -