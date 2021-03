Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi conquista Maurizio Costanzo: la proposta inaspettata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Maurizio Costanzo, conquistato da Tommaso Zorzi, offre all'opinionista de L'Isola dei Famosi un ruolo d'eccezione nel suo Show. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 marzo 2021)to da, offre all'opinionista de L'deiun ruolo d'eccezione nel suo Show.

msKOSTNER : Non sapevo di essere in partenza per l’Isola dei famosi !! ?????? #fakenews - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - ANPI_Scuola : 'Smemoranda Italia. Il nostro Paese dimentica l’aiuto dei medici di #Cuba durante il primo lockdown e all’Onu vota… - RinoUssassai : RT @SardiniaPost: #Covid ?? Da ultima a penultima: è la progressione della nostra Isola nella somministrazione dei vaccini. Intanto sul port… -