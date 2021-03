Isola dei Famosi, due nuovi inaspettati ingressi per domani sera: ecco i nuovi concorrenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è pronta ad accogliere due nuovi inaspettati ingressi previsti per domani sera e, a quanto pare, le quote rosa sono destinate ad aumentare. Se nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le indiscrezioni di Nuovo che volevano Carolina Kostner ed Emanuela Tittocchia nel cast, i nomi delle naufraghe che, secondo Tvblog, dovrebbero sbarcare in Honduras domani sera sono quelli di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Ma conosciamo meglio queste due nuove naufraghe. La prima proviene dal mondo dello sci: si tratta di Isolde Kostner, nata a Bolzano il 20 marzo 1975, è stata 15 volte campionessa mondiale di sci, precisamente nelle specialità di discesa libera e super gigante, ha vinto due coppe del mondo di ... Leggi su trendit (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’deiè pronta ad accogliere dueprevisti pere, a quanto pare, le quote rosa sono destinate ad aumentare. Se nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le indiscrezioni di Nuovo che volevano Carolina Kostner ed Emanuela Tittocchia nel cast, i nomi delle naufraghe che, secondo Tvblog, dovrebbero sbarcare in Hondurassono quelli di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Ma conosciamo meglio queste due nuove naufraghe. La prima proviene dal mondo dello sci: si tratta di Isolde Kostner, nata a Bolzano il 20 marzo 1975, è stata 15 volte campionessa mondiale di sci, precisamente nelle specialità di discesa libera e super gigante, ha vinto due coppe del mondo di ...

