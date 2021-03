Isola dei Famosi: due nuovi concorrenti sbarcheranno in Honduras (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani sera, durante la puntata dell’Isola dei Famosi, sbarcheranno due nuovi naufraghi, anzi due bellissime donne. Ecco i nomi Durante la puntata di domani sera de L’Isola dei Famosi 2021 ci saranno tantissime sorprese tra cui due nuovi ingressi. Di chi stiamo parlando? Dopo i numerosi rumors, Tvblog, ha annunciato i nomi delle due donne che sbarcheranno in Honduras. Si tratta di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Scopriamo chi sono. La prima, Beatrice Marchetti, è una modella che tra passerelle e servizi fotografici, ha sempre nutrito una passione sconfinata per il cinema e, negli ultimi anni, ha iniziato a coltivarla concretamente al fianco di nomi prestigiosi come quello di Paolo Sorrentino. Infatti, Beatrice, ha lavorato ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani sera, durante la puntata dell’deiduenaufraghi, anzi due bellissime donne. Ecco i nomi Durante la puntata di domani sera de L’dei2021 ci saranno tantissime sorprese tra cui dueingressi. Di chi stiamo parlando? Dopo i numerosi rumors, Tvblog, ha annunciato i nomi delle due donne chein. Si tratta di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Scopriamo chi sono. La prima, Beatrice Marchetti, è una modella che tra passerelle e servizi fotografici, ha sempre nutrito una passione sconfinata per il cinema e, negli ultimi anni, ha iniziato a coltivarla concretamente al fianco di nomi prestigiosi come quello di Paolo Sorrentino. Infatti, Beatrice, ha lavorato ...

Advertising

msKOSTNER : Non sapevo di essere in partenza per l’Isola dei famosi !! ?????? #fakenews - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsaeChia : #Isola 15, #AkashKumar: '#AndreaZelletta un vero modello? Io sono uno dei 50 uomini più belli del mondo' - Mt62211061 : @ElettraLambo hai ragione Elettra nell'isola dei famosi c'e' cattiveria. Ci hai visto lungo. Non e' cattiveria sput… -