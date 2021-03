Isola dei Famosi | Andrea Cerioli ha una crisi di pianto | “Sono senza sigarette | ho il sale addosso | mi rompo il c**o” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 31 marzo 2021)spaesato a L’dei2021trascorsi pochissimi giorni dal suo sbarco in Honduras e pare chenon sembrerebbe ambientato a L’dei15. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne è entrato lo scorso giovedì in qualità di premio per la squadra dei Burinos. Addirittura la conduttrice lo aveva definito addirittura maschio Alfa. Nel primo appuntamento il ragazzo è apparso un po’ impacciato, infatti ad una domanda diretta della presentatrice il diretto interessato ha detto: “frastornato, non capisco bene dove mi trovo”. Mentre nella serata di lunedì la sua situazione è cambiata in peggio, ovvero era ancora molto spaesato e stanco. Ma andiamo a vedere nel ...