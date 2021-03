Isola dei Famosi 2021, nuovi ingressi: due nuove naufraghe in arrivo (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi ultimi giorni si è parlato sempre più frequentemente di nuovi ingressi all’Isola dei Famosi 2021 e tra indiscrezioni e qualche smentita pare proprio che già dalla puntata di domani del reality conosceremo i nuovi naufraghi. A svelarlo è TvBlog.it, che ha rivelato i nomi di due nuovi concorrenti dell’Isola. Isola dei Famosi 2021:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 31 marzo 2021) In questi ultimi giorni si è parlato sempre più frequentemente diall’deie tra indiscrezioni e qualche smentita pare proprio che già dalla puntata di domani del reality conosceremo inaufraghi. A svelarlo è TvBlog.it, che ha rivelato i nomi di dueconcorrenti dell’dei:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

msKOSTNER : Non sapevo di essere in partenza per l’Isola dei famosi !! ?????? #fakenews - Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - IsolaDeiFamosi : Benvenuto Andrea Cerioli! Nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi con il team dei Buriños! #Isola ?? - figu97 : Anime sono tutti da bambini ma isola dei famosi, temptation island et similia da adulti maturi via femmine - francescaturnu : @allegrimarco9 @GLife925 @fuoridallhype_ Non è un insulto??infatti è il gruppo che non ha personalità??No, arriverà f… -