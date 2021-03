Isola 2021, Fariba è truccata? Giulia Salemi svela il “segreto” della mamma (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giulia Salemi intervistata tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il suo nuovo numero, ha parlato di Tommaso Zorzi ma anche di mamma Fariba all’Isola dei Famosi: quale è il suo segreto per essere sempre perfetta nonostante debba fare la conti con la sopravvivenza estrema? Isola 2021, Fariba è truccata? Giulia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 31 marzo 2021)intervistata tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il suo nuovo numero, ha parlato di Tommaso Zorzi ma anche diall’dei Famosi: quale è il suoper essere sempre perfetta nonostante debba fare la conti con la sopravvivenza estrema?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Radio3tweet : Probabilmente, anche su un'isola deserta, Edith Bruck condividerebbe il pane con il nemico. Sicuramente porterebbe… - matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - repubblica : Migranti, sbarchi a raffica a Lampedusa: 360 in poche ore sull'isola - monicamenna1 : RT @RobyCarvi: La Compagnia Teatro A propone quattro giorni di Laboratori Creativi per i bambini ispirati al mondo dell'Isola Del Tesoro h… - ElisaDiGiacomo : Isola, Kumar contro Zelletta: 'Io ero da Armani, lui? Non lo so, ma non con me' -