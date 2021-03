Irbm di Pomezia denuncia | ' Gli Usa hanno bloccato 30 milioni di dosi AstraZeneca destinate all' Ue'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarebbero state bloccate negli Stati Uniti trentadidel farmaco Vaxzevria, (questo il nuovo nome di) venendo vietata l'esportazione in Europa, nonostante negli Usa l'Fda non ...

A riportarlo è MF - Milano Finanza in edicola oggi, riprendendo quanto dichiarato a ClassCnbc da Piero Di Lorenzo, presidente dell'di, la società che collabora con l'azienda alla ...La notizia era già circolata nei giorni scorsi e ha trovato conferma nell'intervento di Piero Di Lorenzo, presidente dell'di(società collaboratrice del colosso farmaceutico anglo - ...Piero Di Lorenzo, presidente dell’Irbm di Pomezia: "Decisione politica, la multinazionale non ha colpe. La cosa strana è che l’abbiano fatto gli Stati Uniti, che non hanno autorizzato il farmaco nel l ...Il presidente dell'Irbm di Pomezia intervistato da Milano e Finanza: "A decretare il blocco sono state le autorità del Paese: l’azienda non può fare nulla per modificare una decisione politica" ...