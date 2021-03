“Io da bambina” Scomparsa Denise Pipitone | le foto della ragazza russa rapita da bambina

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ha fatto il giro del web il trailerpuntata di Chi l’ha visto? che andrà in onda mercoledì 31 marzo su Rai Tre e che si occuperàdi. Sembra arrivare un nuovo appiglio per le indagini sulladi cui non si hanno notizie dal 1 settembre del 2004, sparita nel nulla da Mazara Del Vallo mentre si trovava a casa dalla nonna. Alla redazione di “Chi l’ha visto” è infatti arrivata la notizia di unadi nazionalitàche cerca la mamma. La puntatatrasmissione di Federica Sciarelli che andrà in onda mercoledì 31 marzo tratterà proprio questa notizia e lo ha annunciato nelle anticipazioni pubblicate sui suoi canali social.potrebbe infatti essere ...

Advertising

EliaMaccoppi : RT @MediasetTgcom24: Olesya Rostov è Denise Pipitone? Le somiglianze con la bambina scomparsa e la madre Piera Maggio: il confronto #denis… - infoitcultura : Denise Pipitone è in Russia? La storia della bambina scomparsa nel nulla 15 anni fa - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Olesya Rostov è Denise Pipitone? Le somiglianze con la bambina scomparsa e la madre Piera Maggio: il confronto #denis… - MediasetTgcom24 : Olesya Rostov è Denise Pipitone? Le somiglianze con la bambina scomparsa e la madre Piera Maggio: il confronto… - helukesoperfct_ : RT @isoledipinte: Comunque non capisco il senso di fare meme su Denise Pipitone. Sappiamo distinguere le cose serie dal trash? Fare ironia… -

Ultime Notizie dalla rete : bambina Scomparsa

...la 'piccola' Denise Pipitone quella ventenne che compare sui teleschermi della tv russa e dice di essere unarapita? Lo spera Piera Maggio, la mamma che non si è mai arresa alla sua...La figlia di quest'ultimo, Jessica, viene sospettata a lungo di aver sequestrato la, i suoi spostamenti, all'ora in cui Denise è, non sono chiari. Viene indagata per sequestro, il ...La bambina 'russà venne trovata in un campo ... occorre avere pazienza ed essere scrupolosi». La scomparsa l'1 settembre del 2004 Alle 11.40 circa del 1 settembre del 2004, a Mazara del Vallo ...Il confronto tra le foto di Olesya Rostova, la ventenne che ha raccontato nel corso del programma "Let Them Talk" in onda sull’emittente russa Channel One e alcune immagini di Denise Pipitone (tra cui ...