Investimenti per 9 miliardi e nuove gare per 21 miliardi. Il bilancio 2020 di FS (Di mercoledì 31 marzo 2021) Investimenti tecnici in Italia pari a circa 9 miliardi di euro (+5% sul 2019) di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali, Investimenti di nuove gare per 21 miliardi di euro, un apporto sul Pil italiano del 2,4%, con un impatto occupazionale equivalente pari a 260 mila unità, e un valore economico distribuito di 9,6 miliardi di euro, pari all’88% del valore generato, con un +7% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale 2020 del gruppo FS Italiane guidato dall’Amministratore delegato Gianfranco Battisti e approvato oggi dal cda. Secondo l’azienda nell’anno della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021)tecnici in Italia pari a circa 9di euro (+5% sul 2019) di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali,diper 21di euro, un apporto sul Pil italiano del 2,4%, con un impatto occupazionale equivalente pari a 260 mila unità, e un valore economico distribuito di 9,6di euro, pari all’88% del valore generato, con un +7% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione finanziaria annualedel gruppo FS Italiane guidato dall’Amministratore delegato Gianfranco Battisti e approvato oggi dal cda. Secondo l’azienda nell’anno della ...

