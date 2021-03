Investimenti per 9 miliardi e nuove gare. Il bilancio 2020 di FS (Di mercoledì 31 marzo 2021) Investimenti tecnici in Italia pari a circa 9 miliardi di euro (+5% sul 2019) di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali, Investimenti di nuove gare per 21 miliardi di euro, un apporto sul Pil italiano del 2,4%, con un impatto occupazionale equivalente pari a 260 mila unità, e un valore economico distribuito di 9,6 miliardi di euro, pari all’88% del valore generato, con un +7% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale 2020 del gruppo FS Italiane guidato dall’Amministratore delegato Gianfranco Battisti e approvato oggi dal cda. Secondo l’azienda nell’anno della pandemia il gruppo FS ha sostenuto le filiere produttive del Paese ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 marzo 2021)tecnici in Italia pari a circa 9di euro (+5% sul 2019) di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali,diper 21di euro, un apporto sul Pil italiano del 2,4%, con un impatto occupazionale equivalente pari a 260 mila unità, e un valore economico distribuito di 9,6di euro, pari all’88% del valore generato, con un +7% rispetto al 2019. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione finanziaria annualedel gruppo FS Italiane guidato dall’Amministratore delegato Gianfranco Battisti e approvato oggi dal cda. Secondo l’azienda nell’anno della pandemia il gruppo FS ha sostenuto le filiere produttive del Paese ...

