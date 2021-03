Investimenti fantasma e 200mila euro di risparmi bruciati | Andrea Gnecchi | l' ex professionista di basket ha giocato pure in due squadre

Advertising

zazoomblog : Investimenti fantasma e 200mila euro di risparmi bruciati: Andrea Gnecchi lex professionista di basket ha giocato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimenti fantasma

corriereadriatico.it

ANCONA - Promettevano lauti guadagni (fino al 12% di interessi) nel crowdfunding, finanziamenti a imprese di settori ad alto sviluppo tecnologico, ma in realtà pare che i soldi drenati dai ...... garantendoagli stadi che se ne devono dotare. Al momento meritano 2, perché alcune nazioni potrebbero non partecipare ai Mondiali per dei gol, incredibile nel 2021.E i primi investimenti, circa 10mila euro verso la fine del 2016, erano stati ripagati da rendimenti allettanti. Così aveva affidato al promoter originario di Bergamo altri risparmi, più del doppio ...Investire nel prossimo futuro è un’incognita di difficile soluzione. Domande come la FED alzerà i tassi nei prossimi mesi? Cosa prevedono gli analisti e ...