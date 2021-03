Interessi di famiglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dai verbali delle intercettazioni ai Benetton e ai loro manager, dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova, emerge un quadro di avidità, disprezzo per il bene pubblico, mancati investimenti in sicurezza, ammissioni di incompetenza. La dinastia imprenditoriale tanto celebrata rivela un'altra realtà. Dove il profitto vince su tutto e la distribuzione di utili dev'essere comunque garantita, costi quel che costi. Sotto le macerie del Ponte Morandi di Genova non sono rimaste solo 43 vite di cui pochi ricordano i nomi, ma anche la credibilità di una schiatta di maestri tessitori che per quasi quarant'anni ha attraversato da protagonista la scena imprenditoriale italiana, ma che oggi è trattata alla stregua di una bottega di magliari. Il cognome «Benetton», secondo gli esperti di onomastica, dovrebbe derivare dalla forma dialettale contratta dell'accrescitivo del nome Benedetto. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dai verbali delle intercettazioni ai Benetton e ai loro manager, dopo la tragedia del Ponte Morandi a Genova, emerge un quadro di avidità, disprezzo per il bene pubblico, mancati investimenti in sicurezza, ammissioni di incompetenza. La dinastia imprenditoriale tanto celebrata rivela un'altra realtà. Dove il profitto vince su tutto e la distribuzione di utili dev'essere comunque garantita, costi quel che costi. Sotto le macerie del Ponte Morandi di Genova non sono rimaste solo 43 vite di cui pochi ricordano i nomi, ma anche la credibilità di una schiatta di maestri tessitori che per quasi quarant'anni ha attraversato da protagonista la scena imprenditoriale italiana, ma che oggi è trattata alla stregua di una bottega di magliari. Il cognome «Benetton», secondo gli esperti di onomastica, dovrebbe derivare dalla forma dialettale contratta dell'accrescitivo del nome Benedetto. ...

