Inter, Suning mantiene la parola: risolta la questione societaria (Di mercoledì 31 marzo 2021) Inter, stano a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport Suning sarebbe riuscita a trovare una strada per risolvere la questione societaria. Secondo il quotidiano romano il gruppo cinese guidato dalla famiglia Zhang avrebbe ottenuto il prestito da Goldman Sanchs. Il gruppo in questione avrebbe fornito una somma pari a 240 milioni di euro, che hanno ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021), stano a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sportsarebbe riuscita a trovare una strada per risolvere la. Secondo il quotidiano romano il gruppo cinese guidato dalla famiglia Zhang avrebbe ottenuto il prestito da Goldman Sanchs. Il gruppo inavrebbe fornito una somma pari a 240 milioni di euro, che hanno ...

