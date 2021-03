Innocenza all’unanimità | il colpo di Cartabia nel mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Veder approvare dal Parlamento con una quasi unanimità un principio, non è usuale. Sapere che si tratta di una disposizione che viene dall’Europa, ancor meno. Verificare che in questo modo si interviene sul un tema ultra scottante come la giustizia, sbalordisce. Se infine ci si rende conto che quel voto quasi unanime sblocca una impasse determinata dal più forte partito nelle Camere, è portentoso. Senza retorica che non serve ma anche senza infingimenti che non fanno capire, il via libera di Montecitorio al recepimento della direttiva Ue in base alla quale si mette uno stop alla spettacolarizzazione delle indagini, alla gogna per cui un indagato che riceve un avviso di garanzia – teoricamente un atto a sua tutela – viene immediatamente trasformato non solo in un colpevole ma in un reietto con conseguenza sulla vita sua e dei suoi familiari devastante, alla grancassa mediatica e in ...