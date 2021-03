“Inidoneità al lavoro per i sanitari che non fanno il vaccino”. Il piano di Orlando (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – L’operatore sanitario che non fa il vaccino non sarà idoneo al lavoro: è la norma allo studio del governo, secondo quanto riferito dal ministro del lavoro Andrea Orlando. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambito sanitario. E’ allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità di Inidoneità per chi non si vaccina, con tanto di conseguenze per questa Inidoneità sopravvenuta“, spiega Orlando ai microfoni di Sky Tg24. Orlando: “Bisogna evitare che persone fragili siano in contatto con persone non vaccinate” L’obiettivo, chiarisce Orlando, “è evitare che persone fragili vengano in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar – L’operatoreo che non fa ilnon sarà idoneo al: è la norma allo studio del governo, secondo quanto riferito dal ministro delAndrea. “Dobbiamo prevedere una serie di obblighi per chi ha delle precise funzioni soprattutto nell’ambitoo. E’ allo studio una norma che tiene conto delle funzioni che ognuno svolge e prevede la possibilità diper chi non si vaccina, con tanto di conseguenze per questasopravvenuta“, spiegaai microfoni di Sky Tg24.: “Bisogna evitare che persone fragili siano in contatto con persone non vaccinate” L’obiettivo, chiarisce, “è evitare che persone fragili vengano in ...

