ROMA (ITALPRESS) – Potenziare le difese contro i virus influenzali per gli over 65 e innovare per migliorare la protezione della popolazione "senior". Sono i temi al centro di un incontro online promosso da Seqirus. L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto sui vaccini antinfluenzali con particolare riferimento alla fascia di popolazione più fragile e approfondimenti sul funzionamento del sistema immunitario degli over-65, sull'appropriatezza vaccinale e sulle innovazioni disponibili. "Il virus influenzale esiste, continuerà a esistere e a colpire", ha ricordato Francesco Landi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG). "Continuerà a colpire duramente gli anziani – ha proseguito – e in particolare i più ...

Ultime Notizie dalla rete : Influenza ricerca Influenza, ricerca e innovazione per potenziare le difese degli over 65 La ricerca scientifica mira a fornire strumenti sempre più innovativi e appropriati per rispondere ... vaccino quadrivalente adiuvato per la profilassi attiva dell'influenza nei soggetti con età ...

Influenza: con vaccini adiuvati più protezione per over 65 Per questo la ricerca scientifica mira a fornire strumenti sempre più innovativi e appropriati per ... vaccino quadrivalente adiuvato per la profilassi attiva dell'influenza nei soggetti con età ...

Influenza, ricerca e innovazione per potenziare le difese degli over 65 Quotidiano di Sicilia Sul Corriere Salute: il ruolo neurologico dei batteri intestinali Una serie di convegni nel corso degli ultimi mesi intitolati Microbiota e Salute Mentale ha focalizzato l’attenzione di medici e psicologi sull’influenza esercitata ... fondamentale nella depressione.

Influenza, ricerca e innovazione per potenziare le difese degli over 65 ROMA (ITALPRESS) – Potenziare le difese contro i virus influenzali per gli over 65 e innovare per migliorare la protezione della popolazione “senior”. Sono i temi al centro di un incontro online promo ...

