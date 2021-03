Incontri con Orbán e ostruzionismo al ddl Zan | è questa la Lega europeista?

Leggi su wired

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Alla fine la calendarizzazione dell’esame della legge Zan contro l’omotransfobia è slittata di nuovo. Ieri è stato convocato per l’ennesima volta l’Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia al Senato perché a detta del presidente ci sarebbero altre priorità al momento, in particolare l’approvazione del decreto sul riordino dell’esame di avvocato. E così il ddl che vuole introdurre misure per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, già approvato dalla Camera dei Deputati nel novembre scorso, resta ancora insabbiato nella palude delle commissioni del Senato. Questo, per un abile gioco ostruzionista della. (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse)Il presidente della Commissione del Senato è in effetti il leghista Andrea ...