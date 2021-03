Inchiesta camici Lombardia, da Procura Milano rogatoria in Svizzera su conto Fontana (Di mercoledì 31 marzo 2021) MILANO – La Procura di Milano torna alla carica sui soldi depositati in Svizzera dal governatore della Lombardia Attilio Fontana e ricevuti in eredità dalla madre. Una circostanza emersa a margine dell’inchiesta sui camici proposti a inizio pandemia al Pirellone dal cognato Andrea Dini, donati alla fine alla Regione, ma oggetto dell’attenzione degli inquirenti che stanno verificando alcuni movimenti bancari di Fontana. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) MILANO – La Procura di Milano torna alla carica sui soldi depositati in Svizzera dal governatore della Lombardia Attilio Fontana e ricevuti in eredità dalla madre. Una circostanza emersa a margine dell’inchiesta sui camici proposti a inizio pandemia al Pirellone dal cognato Andrea Dini, donati alla fine alla Regione, ma oggetto dell’attenzione degli inquirenti che stanno verificando alcuni movimenti bancari di Fontana.

Advertising

repubblica : ?? Inchiesta camici, il presidente della Lombardia Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella… - StefanoFeltri : +++ L'inchiesta sui soldi in Svizzera di Attilio Fontana: I morti di disperazione: quanto uccide l’overdose di disu… - fattoquotidiano : CAMICI ALLA LOMBARDIA L'assessore al Bilancio Davide Caparini disinstallò WhatsApp poco prima del blitz dei finanzi… - VanessaEffect : RT @GiovanniTizian: Fontana è indagato per i conti in Svizzera: ipotesi autoriciclaggio e non solo. Ora dovrà spiegare quel conto elvetico… - LeleRoma1976 : RT @ilmessaggeroit: Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni: inchiesta su conto svizzero e fornitura di camici alla Lomb… -