Incendio a Chiesina Uzzanese | fiamme nell' hotel ristorante chiuso

Advertising

qn_lanazione : Incendio nel tardo pomeriggio a Chiesina Uzzanese, fiamme nell'hotel-ristorante -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Chiesina

La Nazione

Paura nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo aUzzanese . Unha infatti provocato gravi danni al primo piano di un hotel ristorante di via Vittorio Veneto. Diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco dalla gente della zona. ...I vigili del fuoco del comando di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini Terme e Pescia, stanno intervenendo aUzzanese, Via Vittorio Veneto, per unche ha coinvolto una struttura ricettiva. L'ha interessato il piano superiore della struttura che attualmente è chiusa. L'è ...I vigili del fuoco del comando di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini Terme e Pescia, sono intervenuti a Chiesina Uzzanese (Pistoia), in via Vittorio Veneto, per un incendio che ha coinvolto un ...Chiesina Uzzanese, 31 marzo 2021 - Paura nel pomeriggio di mercoledì 31 marzo a Chiesina Uzzanese. Un incendio ha infatti provocato gravi danni al primo piano di un hotel ristorante di via Vittorio ...