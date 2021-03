In Slovacchia il vaccino russo fa dimettere il primo ministro

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Igor Matovi? aveva fatto arrivare il farmaco, non approvato nell’Ue. In molti paesi l’impatto diretto o indiretto della pandemia ha aperto la strada a future rese dei conti politiche. Leggi

Activnews24 : La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha accettato le dimissioni del primo ministro Igor #Matovic e ha i… - PolicyMaker_mag : #Sputnik V fa discutere e questa volta ha causato la prima crisi di governo in un Paese Ue. Da poco più di un anno… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il primo ministro slovacco Igor #Matovic ha annunciato le sue dimissioni dopo il caso dell'acquisto del vaccino russo #… - PolicyMaker_mag : #SputnikV fa discutere e questa volta ha causato la prima crisi di governo in un Paese Ue. Da poco più di un anno a… - soqquadro : Il primo ministro slovacco si dimetterà a causa del vaccino Sputnik V -

Ultime Notizie dalla rete : Slovacchia vaccino

...crisi? Matovi non aveva avvertito i partner del governo della sua decisione di importare il... soprattutto considerando che la, duramente colpita dalla pandemia, ha accesso ai ..., il premier Matovic annuncia le dimissioni dopo il caso Sputnik Il premier slovacco Igor ...le critiche ricevute per la gestione della pandemia e la sua decisione di acquistare il...Gli alleati e gli avversari all’interno della coalizione l’hanno ritenuto un pessimo azzardo politico e un affronto all’Unione europea, soprattutto considerando che la Slovacchia, duramente colpita ...Estate 2021 nell'era del Covid, i luoghi dove si può andare in vacanza e le regole, tra vaccino, tampone e passaporto ... Portogallo (incluse Azzorre e Madeira l), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia ...