In Italia quasi 10 milioni di dosi somministrate di vaccini (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 06.01 di oggi, ha evidenziato che sono quasi 10 milioni le dosi di vaccino contro il Covid - 19 somministrate ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 06.01 di oggi, ha evidenziato che sono10ledi vaccino contro il Covid - 19...

Advertising

vonderleyen : Oggi l'Italia riceverà quasi 1,9 miliardi di euro da #SURE, lo strumento dell'UE che protegge i posti di lavoro e l… - Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - jonahckofficial : @La7tv @davidefaraone Italia Viva è il partito dei disonesti. Fa quasi concorrenza a Forza Italia. D'altronde, tale padre tale figlio ?? - Mike4Rom : @gu3gal è una notizia quasi passata in sordina, ma il percorso da allenatore di questo ragazzo a soli 31 anni è imp… -