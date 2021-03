In Francia ci sarà un terzo lockdown nazionale: prevederà anche la chiusura delle scuole (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un discorso televisivo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un terzo lockdown in tutta la Francia per via del peggioramento dei dati relativo alla pandemia da coronavirus. Il lockdown inizierà il 3 aprile e durerà per almeno quattro Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) In un discorso televisivo il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato unin tutta laper via del peggioramento dei dati relativo alla pandemia da coronavirus. Ilinizierà il 3 aprile e durerà per almeno quattro

Advertising

ilpost : In Francia ci sarà un terzo lockdown nazionale: prevederà anche la chiusura delle scuole - carmen_distaso : RT @MMmarco0: 'In Francia hanno tenuto le scuole aperte e non è successo niente di che' - Sara Gandini Il sindaco di Parigi chiede l'immed… - mask1956 : I telecronisti sottolineano la difficoltà di queste partite. Quindi quando affronteremo Spagna, Francia, Germania s… - proietta : RT @ilpost: In Francia ci sarà un terzo lockdown nazionale: prevederà anche la chiusura delle scuole - marcuspascal1 : RT @MMmarco0: 'In Francia hanno tenuto le scuole aperte e non è successo niente di che' - Sara Gandini Il sindaco di Parigi chiede l'immed… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sarà Francia: Macron, da metà maggio vaccini anti - Covid per chi ha più di 50 anni Parigi, 31 mar 20:40 - In Francia a partire dal 16 aprile la vaccinazione contro il coronavirus sarà estesa a chi ha più di 60 anni, mentre da metà giugno maggio...

Flash mob di 'Politici per caso' il primo aprile a Montecitorio ...sarà a Montecitorio, per un flash mob alle 11 che avvierà ufficialmente l'inizio della raccolta firme per portare anche in Italia uno strumento di democrazia già decisivo in molti paesi come Francia, ...

Un porto genovese per Internet “I cavi del futuro passano di qui” La Stampa Parigi, 31 mar 20:40 - Ina partire dal 16 aprile la vaccinazione contro il coronavirusestesa a chi ha più di 60 anni, mentre da metà giugno maggio......a Montecitorio, per un flash mob alle 11 che avvierà ufficialmente l'inizio della raccolta firme per portare anche in Italia uno strumento di democrazia già decisivo in molti paesi come, ...