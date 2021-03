In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Aprile: 8 milioni diviso 30. Risultato 266 mila, non mezzo milione come il governo annuncia (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccini – I conti sballati di Draghi&Figliuolo “500mila al giorno”? Ma ne abbiamo la metà Se il motto del generale Figliuolo è “vaccinare, vaccinare, vaccinare” la realtà dice che non è così. La dichiarazione resa ieri sera dal presidente del Veneto, Luca Zaia, è emblematica: “Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al giorno, annunciamo che sospendiamo le vaccinazioni, a parte qualche richiamo. I vaccini di Salvatore Cannavò L’Onorevole Sospensorio di Marco Travaglio Si spera vivamente che, dopo tutto il tempo dedicato alle quote rosa nel Pd, Enrico Letta trovi qualche minuto anche per le quote marron. In particolare per Luca Lotti, regista dell’elezione delle nuove capegruppe Malpezzi e Serracchiani. Parliamo infatti del capo della corrente più potente del partito, quella renziana, detta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccini – I conti sballati di Draghi&Figliuolo “500al giorno”? Ma ne abbiamo la metà Se il motto del generale Figliuolo è “vaccinare, vaccinare, vaccinare” la realtà dice che non è così. La dichiarazione resa ieri sera dal presidente del Veneto, Luca Zaia, è emblematica: “Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35al giorno,mo che sospendiamo le vaccinazioni, a parte qualche richiamo. I vaccini di Salvatore Cannavò L’Onorevole Sospensorio di Marco Travaglio Si spera vivamente che, dopo tutto il tempo dedicato alle quote rosa nel Pd, Enrico Letta trovi qualche minuto anche per le quote marron. In particolare per Luca Lotti, regista dell’elezione delle nuove capegruppe Malpezzi e Serracchiani. Parliamo infatti del capo della corrente più potente del partito, quella renziana, detta ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Marzo: Dl Sostegni, meno soldi dei dl Ristori. Sorpresa di Pasqua: quanto ar… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Il “mini-condono” ci costa 666 milioni. Draghi, dilla giusta. Salva anche chi stava pagando le rate - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Marzo: In tv, ai box della F1 in Bahrein spunta l’ex premier - CapezzutoF : RT @CanYamanTheKing: Repost @vanityfairitalia ?? '«Agire, non pensare»: così @canyaman è diventato il divo che tutte desiderano. Sul nuovo n… - Virgini69455679 : RT @CanYamanTheKing: Repost @vanityfairitalia ?? '«Agire, non pensare»: così @canyaman è diventato il divo che tutte desiderano. Sul nuovo n… -