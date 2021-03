In Colombia è crisi umanitaria: i dissidenti Farc hanno scatenato scontri alla frontiera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arauquita è al collasso. Ci troviamo in Colombia, nel dipartimento di Arauca, sulla frontiera colombo-venezolana: dall’altro lato lo Stato di Apure. Negli ultimi giorni forti scontri tra la Forza Armata Nazionale Bolivariana (Fanbv) e i dissidenti delle Farc (Fuerza Armado Revolucionaria de Colombia) hanno creato un enorme flusso di sfollati (desplazados) che hanno attraversato il confine in cerca di protezione internazionale. Si parla di migliaia di persone arrivate in pochissimi giorni e che hanno preso alla sprovvista questo comune di frontiera che conta poco più di 40 mila abitanti. In risposta a questa crisi umanitaria improvvisa il governo centrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arauquita è al collasso. Ci troviamo in, nel dipartimento di Arauca, sullacolombo-venezolana: dall’altro lato lo Stato di Apure. Negli ultimi giorni fortitra la Forza Armata Nazionale Bolivariana (Fanbv) e idelle(Fuerza Armado Revolucionaria decreato un enorme flusso di sfollati (desplazados) cheattraversato il confine in cerca di protezione internazionale. Si parla di migliaia di persone arrivate in pochissimi giorni e chepresosprovvista questo comune diche conta poco più di 40 mila abitanti. In risposta a questaimprovvisa il governo centrale ...

Fenomenologia degli intellettuali italiani filo russi Il libro, pubblicato dalla Columbia University Press, si presenta come una antologia di ... b) l'Occidente è in gran parte responsabile delle rivoluzioni ucraine e dell'attuale crisi nelle relazioni ...

Allarme Colombia: violenze e uccisioni contro popoli indigeni " Ci stanno sterminando davanti al silenzio complice del governo di Ivan Duque Marquez" twitta l' Organizzazione nazionale indigena della Colombia (ONIC), commentando l'assassinio della donna ...

