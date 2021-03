“In alcuni casi prendere questo farmaco può avere esito fatale” AstraZeneca ora avvisa chi sta per vaccinarsi (Di giovedì 1 aprile 2021) Cambio del nome commerciale del discusso vaccino anti-Covid di AstraZeneca in Vaxzevria: aggiornato il “bugiardino” (Getty Images)Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome in “Vaxzevria”. Il cambio di denominazione è stato approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell’Agenzia Europea del farmaco. “Il vaccino non aveva nome -hanno spiegato i vertici di AstraZeneca- l’abbiamo registrato“. Infatti, prima di diventare “Vaxzevria”, il più controverso tra i vaccini si chiamava semplicemente “Covid-19 AstraZeneca vaccine“. Inoltre i vertici dell’azienda hanno precisato che dare un nome a un farmaco è una consuetudine ed è un processo che avviene in maniera indipendente dall’approvazione del ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Cambio del nome commerciale del discusso vaccino anti-Covid diin Vaxzevria: aggiornato il “bugiardino” (Getty Images)Il vaccino anti-Covid diha cambiato il nome in “Vaxzevria”. Il cambio di denominazione è stato approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell’Agenzia Europea del. “Il vaccino non aveva nome -hanno spiegato i vertici di- l’abbiamo registrato“. Infatti, prima di diventare “Vaxzevria”, il più controverso tra i vaccini si chiamava semplicemente “Covid-19vaccine“. Inoltre i vertici dell’azienda hanno precisato che dare un nome a unè una consuetudine ed è un processo che avviene in maniera indipendente dall’approvazione del ...

