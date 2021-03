Impresa Todis | le granatine battono Capri in trasferta e agganciano la vetta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Solo un altro piccolo mattoncino, che però pesa più dei primi tre. Il muro non c’è ancora, ma laSalerno ’92 sì: è un gruppo, si muove bene, si aiuta a vicenda e… vince. Nel turno infrasettimanale lehanno espugnato il PalaVesuvio di Ponticelli – difficilissimo campo di casa della JustMary– edinalla classifica proprio le isolane a quota 8 punti, con una gara ancora da recuperare: 56-62 il finale in favore di Salerno, che resta dunque unica squadra imbattuta del girone. È stata la vittoria soprattutto della difesa. Cuore grande, caldo, e mente freddissima per le ragazze guidate da Aldo Russo. Soprattutto nell’ultimo quarto, decisivo per la capacità di restare attaccate ad una partita combattuta e piena di rovesciamenti. Il ...

