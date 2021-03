Immunizzazione non completata, sei morti di Covid a Malta nonostante il vaccino e richiamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è bastata la somministrazione del vaccino. Muoiono a Malta sei persone a causa del Covid-19. Il dato è stato reso noto nella conferenza stampa settimanale di venerdì scorso dalla sovraintendente Charmaine Gauci, senza però dare ulteriori precisazioni. Sul caso spiega oggi il Times of Malta che tre delle vittime hanno sviluppato la malattia prima che passassero i 14 giorni necessari per raggiungere il livello ottimale di Immunizzazione. Il periodo di Immunizzazione potrebbe allungarsi per quelle categorie più fragili il cui sistema immunitario è più esposto ai rischi del virus. Per l’Immunizzazione completa i tempi possono allungarsi per immunodepressi, pazienti vulnerabili I dati del Ministero della salute aggiornati lunedì: a Malta su circa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non è bastata la somministrazione del. Muoiono asei persone a causa del-19. Il dato è stato reso noto nella conferenza stampa settimanale di venerdì scorso dalla sovraintendente Charmaine Gauci, senza però dare ulteriori precisazioni. Sul caso spiega oggi il Times ofche tre delle vittime hanno sviluppato la malattia prima che passassero i 14 giorni necessari per raggiungere il livello ottimale di. Il periodo dipotrebbe allungarsi per quelle categorie più fragili il cui sistema immunitario è più esposto ai rischi del virus. Per l’completa i tempi possono allungarsi per immunodepressi, pazienti vulnerabili I dati del Ministero della salute aggiornati lunedì: asu circa ...

