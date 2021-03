Ilaria Capua: "Vi spiego perché il virus non sparirà con i vaccini" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Federico Garau Ilaria Capua a DiMartedì lascia poche speranze: "Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione, ma il Coronavirus non sarà abbattuto del tutto. Diventerà endemico" Col vaccino anti-Covid riusciremo finalmente a liberarci dell'incubo Coronavirus ed a tornare a condurre una vita normale? Macché. Secondo Ilaria Capua, direttrice del One Health Center of Excellence dell'università della Florida, dovremo abituarci a convivere con il patogeno perché questo, anziché essere debellato, diventerà endemico. La campagna vaccinale? Un aiuto rilevante, secondo la professoressa, ma il Sars-Cov2 non se ne andrà. Intervenuta nel corso della trasmissione televisiva DiMartedì, la Capua frena gli entusiasmi in studio quando risponde ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Federico Garaua DiMartedì lascia poche speranze: "Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione, ma il Coronanon sarà abbattuto del tutto. Diventerà endemico" Col vaccino anti-Covid riusciremo finalmente a liberarci dell'incubo Coronaed a tornare a condurre una vita normale? Macché. Secondo, direttrice del One Health Center of Excellence dell'università della Florida, dovremo abituarci a convivere con il patogenoquesto, anziché essere debellato, diventerà endemico. La campagna vaccinale? Un aiuto rilevante, secondo la professoressa, ma il Sars-Cov2 non se ne andrà. Intervenuta nel corso della trasmissione televisiva DiMartedì, lafrena gli entusiasmi in studio quando risponde ...

