Ilaria Capua: 'Il vaccino non farà sparire il virus, diventerà endemico' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilaria Capua, direttrice dell'UF One Health Center, a DiMartedì si esprime così sull'emergenza covid - 19 in Italia. "Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono stati paesi europei con più di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021), direttrice dell'UF One Health Center, a DiMartedì si esprime così sull'emergenza covid - 19 in Italia. "Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, ci sono stati paesi europei con più di ...

Advertising

fanpage : “Il Coronavirus non andrà via nemmeno col vaccino” #31marzo - Corriere : Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Non si manda un pompiere a spegnere un incendio senza la tuta, gli operatori sanitari dev… - DrAntoniaPagani : RT @Corriere: Capua: «Questo virus non andrà via, bisogna imparare a conviverci» - marcoluci1 : RT @Libero_official: Dimenticatevi l'ipotesi che il #Covid-19 sparisca. A #DiMartedì la virologa Ilaria #Capua avverte: 'Non andrà via nemm… -