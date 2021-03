Il vincolo quinquennale resta La discontinuità | anche Lettera

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Inviato da Alessandro Amante (Gruppo: No al!) -L’ordinanza ministeriale relativa all’inserimento delle domande di mobilità è uscita. Con un atto di prepotenza, quasi a voler ristabilire i ruoli tra chi comanda e chi viene comandato, ha definito la finestra che è partita nella sua stessa data di emissione, mostrandosi altrettanto frettolosa per quanto concerne la sua chiusura, inspiegabilmente anticipata rispetto a quella per il personale ATA, bandita con la stessa ordinanza. L'articolo .

Mi è possibile presentare domanda di trasferimento provinciale su "posto comune? " Il docente titolare sul sostegno è sottoposto ale non potrà partecipare alla mobilità su posto ......marzo al 13 aprile 2021 comunicazione posti disponibili e domande al SIDI entro il 19 maggio 2021 pubblicazione movimenti il 7 giugno 2021 I docenti non soggetti atriennale oe ...