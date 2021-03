Il vescovo Francesco alla preghiera delle Acli il venerdì santo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarà il vescovo Francesco a presiedere la preghiera delle Acli di Bergamo venerdì 2 aprile alle 13.30 alla Chiesa delle Grazie di Bergamo. “Per tutti i venerdì di Quaresima – esordisce Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali – alla Chiesa delle Grazie ci siamo ritrovati con chi poteva dei lavoratori per pregare. Quest’anno l’afflusso è stato comunque buono nonostante l’elevato numero di persone in smart working. In ogni appuntamento del venerdì abbiamo ricordato la Passione, meditando la Parola di Dio del giorno, sollecitati dalle provocazioni di don Davide Pelucchi, don Cristiano Re e don Davide Rota. In occasione del ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sarà ila presiedere ladi Bergamo2 aprile alle 13.30ChiesaGrazie di Bergamo. “Per tutti idi Quaresima – esordisce Daniele Rocchetti, presidenteprovinciali –ChiesaGrazie ci siamo ritrovati con chi poteva dei lavoratori per pregare. Quest’anno l’afflusso è stato comunque buono nonostante l’elevato numero di persone in smart working. In ogni appuntamento delabbiamo ricordato la Passione, meditando la Parola di Dio del giorno, sollecitati dalle provocazioni di don Davide Pelucchi, don Cristiano Re e don Davide Rota. In occasione del ...

IL VESCOVO FRANCESCO ALLA PREGHIERA DELLE ACLI IL VENERDI’ SANTO ALLE ORE 13.30 BERGAMO. Sarà il vescovo Francesco a presiedere la preghiera delle Acli di Bergamo venerdì 2 aprile alle ore 13.30 presso la Chiesa delle Grazie. «Per tutti i venerdì di Quaresima – esordisce Daniele ...

