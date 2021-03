Il Veneto sforna i primi avvocati in diritto antidiscriminatorio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) VENEZIA – Si è concluso il percorso formativo per avvocati in diritto antidiscriminatorio promosso dalla Consigliera regionale di parità Sandra Miotto con gli Ordini degli avvocati del Veneto. I 105 iscritti, 85 donne e 20 uomini, potranno ora essere inseriti in una short list nazionale degli avvocati specializzati in diritto antidiscriminatorio e potranno affiancare le consigliere di parità sia regionali che di area vasta.

