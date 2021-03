Il vaccino AstraZeneca ha «cambiato nome», ed è una cosa normale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra 30 e 31 marzo 2021 sono stati pubblicati da quotidiani e agenzie numerosi articoli (come questo, questo, questo, questo, questo o questo) con la notizia che il vaccino prodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca contro la Covid-19 avrebbe «cambiato nome» in Vaxzevria. Gli articoli riportano quanto comunicato dall’European Medicines Agency (Ema), che nell’ultimo aggiornamento del documento informativo sul vaccino prodotto da AstraZeneca ha scritto «Il nome del vaccino è stato cambiato in Vaxzevria il 25 marzo 2021». La maggior parte dei media ha riportato la notizia correttamente, ma i titoli rischiano di essere fuorvianti. Inoltre, secondo Il Messaggero, è circolata la voce che il cambiamento di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra 30 e 31 marzo 2021 sono stati pubblicati da quotidiani e agenzie numerosi articoli (come questo, questo, questo, questo, questo o questo) con la notizia che ilprodotto dall’azienda biofarmaceutica anglo-svedesecontro la Covid-19 avrebbe «» in Vaxzevria. Gli articoli riportano quanto comunicato dall’European Medicines Agency (Ema), che nell’ultimo aggiornamento del documento informativo sulprodotto daha scritto «Ildelè statoin Vaxzevria il 25 marzo 2021». La maggior parte dei media ha riportato la notizia correttamente, ma i titoli rischiano di essere fuorvianti. Inoltre, secondo Il Messaggero, è circolata la voce che il cambiamento di ...

