Il vaccino AstraZeneca cambia nome in Vaxzevria. In Germania sospesa la somministrazione under 60 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c'è pace per il vaccino AstraZeneca. Nuove preoccupazioni legate ad alcuni episodi di trombi sanguigni rari individuati su pazienti cui era stato inoculato il vaccino hanno indotto la Germania a bloccare le somministrazioni del farmaco sui soggetti al di sotto dei 60 anni. Nel programma tedesco di vaccinazione con AstraZeneca, restano pertanto confermate soltanto le persone dai 60 anni in su che non appartengano a categorie ad alto rischio per Covid-19 e che abbiano in ogni caso concordato l'uso di AstraZeneca con il proprio medico.

