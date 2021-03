Il termovalorizzatore di Sesto San Giovanni diventerà un polo di economia circolare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) È stato l’ultimo atto del vecchiodiSan, alle porte di Milano: l’impianto, costruito una ventina di anni fa, è stato ufficialmente spento durante una cerimonia che segna l’inizio di una nuova era. Sullo stesso sito sorgerà un nuovo impianto, una Biopiattaforma, del Gruppo CAP, all’insegna dell’a zero emissioni di Co2 di origine fossile: una struttura composta da une da un depuratore, valorizzando, da un lato i fanghi della Città Metropolitana di Milano, per la produzione di calore per il teleriscaldamento e fertilizzanti, e dall’altro 30mila tonnellate di rifiuti umidi di 6 comuni per la produzione di biometano. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.