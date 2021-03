Il Siviglia potrebbe presentarsi alla porta della Lazio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra pochi mesi i campionati maggiori di calcio termineranno per lasciare spazio al calciomercato. Le società europee si stanno guardando intorno per scegliere qualiro essere i giocatori dare all’interno delle proprie rose. per uno dei profili preferiti da Inzaghi. Il calciatore che pensa che: “Segnare è bello, ma devo ammettere che spesso mi esalto più per un passaggio che per un gol”. Di chi si tratta? Guaio fisico per Luis Alberto durante l’allenamento Il, su chi ha messo gli occhi? Ilper uno dei giocatori che in questi ultimi anni ha davvero fatto la differenza. Si tratta ...