Il Segreto anticipazioni: BEGOÑA uccide RAMON e… (Di mercoledì 31 marzo 2021) Prima del grande epilogo, a Il Segreto non mancherà un ultimo ed efferato omicidio. Stavolta a “rimetterci le penne” sarà RAMON Solozabal (Pablo Gomez-Pando), che cadrà nelle grinfie di BEGOÑA (Blanca Oteyza). Eh sì, quest’ultima non esiterà ad ucciderlo a sangue freddo appena provocherà a Marta (Laura Minguell) un aborto spontaneo, ma la Solozabal troverà il modo di coinvolgere tutta la sua famiglia nella spinosa questione… Il Segreto, trame: Marta perde il bambino, ecco perché Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che tutto prenderà il via al termine di un violento litigio, provocato da un RAMON incapace di sopportare il fatto che il bambino che Marta porta in grembo sia del “cognato” Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 31 marzo 2021) Prima del grande epilogo, a Ilnon mancherà un ultimo ed efferato omicidio. Stavolta a “rimetterci le penne” saràSolozabal (Pablo Gomez-Pando), che cadrà nelle grinfie di(Blanca Oteyza). Eh sì, quest’ultima non esiterà adrlo a sangue freddo appena provocherà a Marta (Laura Minguell) un aborto spontaneo, ma la Solozabal troverà il modo di coinvolgere tutta la sua famiglia nella spinosa questione… Il, trame: Marta perde il bambino, ecco perché Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle, sapete già che tutto prenderà il via al termine di un violento litigio, provocato da unincapace di sopportare il fatto che il bambino che Marta porta in grembo sia del “cognato” Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e ...

