Il robot magazziniere che non ha bisogno di essere addestrato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bada alla sostanza Boston Dynamics con i suoi robot, presentati senza fanfare ma con video esplicativi per mostrarne le capacità che sfoggiano. Dopo il ballerino Atlas tocca ora al magazziniere Strecht, capace di replicare il lavoro di un addetto alla logistica (e per questi ultimi non è una buona notizia!). Oltre a spostare e sistemare scatoloni sugli scaffali, il robot può occuparsi degli scarichi dai camion e comporre gli ordini successivi. Dotato di una base per muoversi in ogni direzione, sfrutta la computer vision per identificare i pacchi e programmare i movimenti. Una capacità che potrebbe fare la sua fortuna e quello delle imprese di logistica interessate, perché Strecht può essere utilizzato all’istante, senza l’abituale addestramento per la conoscenza dell’ambiente e senza dover apportare modifiche allo ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bada alla sostanza Boston Dynamics con i suoi, presentati senza fanfare ma con video esplicativi per mostrarne le capacità che sfoggiano. Dopo il ballerino Atlas tocca ora alStrecht, capace di replicare il lavoro di un addetto alla logistica (e per questi ultimi non è una buona notizia!). Oltre a spostare e sistemare scatoloni sugli scaffali, ilpuò occuparsi degli scarichi dai camion e comporre gli ordini successivi. Dotato di una base per muoversi in ogni direzione, sfrutta la computer vision per identificare i pacchi e programmare i movimenti. Una capacità che potrebbe fare la sua fortuna e quello delle imprese di logistica interessate, perché Strecht puòutilizzato all’istante, senza l’abituale addestramento per la conoscenza dell’ambiente e senza dover apportare modifiche allo ...

Ultime Notizie dalla rete : robot magazziniere L'alleanza tecnologica tra democrazie nel piano di Rasmussen (ex Nato) Altri invece hanno paura dell'intelligenza artificiale, mentre società come Boston Dynamics hanno addirittura già sviluppato un robot 'magazziniere'. Sicuramente la robotica in senso "intelligente" ...

Il magazziniere è un robot: Boston Dynamics presenta Stretch 2 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA Notizie Relazionate Robot Tecnologia Robotica Articolo Daedalus dell'ESA, il robot che esplorerà le caverne lunari è tutto italiano 13 26 Marzo ...

Il robot magazziniere che non ha bisogno di essere addestrato Wired.it Il robot magazziniere che non ha bisogno di essere addestrato Base omnidirezionale e computer vision per identificare le scatole e programmare i movimenti consentono a Strecht di essere subito pronto all'uso in ogni stabilimento aziendale ...

Può spostare fino a 800 scatole all'ora: ecco «Stretch», il robot magazziniere «Stretch» è destinato ai magazzini e al mondo della logistica; al momento Boston Dynamics non ha rivelato quanto costerà il robot Si tratta, in sostanza, di un braccio per la movimentazione di pacchi ...

Altri invece hanno paura dell'intelligenza artificiale, mentre società come Boston Dynamics hanno addirittura già sviluppato un robot 'magazziniere'. Sicuramente la robotica in senso "intelligente" ...