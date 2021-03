Il post gara della Bristol Dirt Race e altre notizie della settimana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Bentornati al notiziarioNASCAR, che in questa occasione dedicherà gran parte del suo spazio alla. Al terminedi lunedì, che ha regalato un grande spettacolo, un grande successo per la serie. Diversi sono i temi che l’accompagnano, in questo momento di stasi per il campionato. Infatti, domenica si celebra la Pasqua, e non ci sono gare in programma. Si ritorna laprossima, con ladi Martinsville in notturna. Ma vediamo i temi caldi di una sette giorni all’insegna…polvere! Food City: Logano comanda sulla ...