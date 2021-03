Il paradosso del vaccino Sputnik | la Russia deve importarlo perché non può produrlo

(Di mercoledì 31 marzo 2021)V tarda a decollare: mentre il Cremlino usa ilanti-Covid sviluppato dal Fondo russo per gli investimenti come strumento di propaganda, in patria ne produce poco e ne inocula anche meno. Putin ha promesso teoricamente milioni e milioni di dosi delloV a tutto il mondo, ma la maggior parte della produzione viene realizzata all’estero, dalla compagnia farmaceutica coreana Hankook Korus Pharm – che secondo quanto riporta il Corriere della Sera ne ha prodotte 150 milioni – dalla cinese Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co, da almeno tre aziende indiane. E intanto Putin ha stipulato accordi di produzione anche in Francia, Italia e Germania. Ma è dalla Corea del Sud che Mosca importa la maggior parte delle dosi che esporta nel resto del mondo o distribuisce in patria, dove però solo una piccola percentuale di cittadini è ...

È effettivamente un paradosso, che si riscontra anche in altri Paesi: non si può magari uscire dal proprio comune in zona rossa, come ha ribadito il Dpcm del 2 marzo, non è possibile spostarsi tra ... Un paradosso bello e buono che ha innescato mille polemiche ... Alea, Associazione Extralberghiero Lecce, vuole andare in fondo alla questione che, a detta del presidente, Raffaele Bitetti, del ... Sputnik V tarda a decollare: mentre il Cremlino usa il vaccino anti-Covid sviluppato dal Fondo russo per gli investimenti come strumento di propaganda, in patria ne produce poco e ne inocula anche meno ...